80 anos de Elis Regina: 5 músicas para além de 'Como Nossos Pais'

Nascida em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Elis Regina morreu em decorrência de uma overdose aos 36 anos de idade, em 19 de janeiro de 1982, em São Paulo. Ela teve três filhos: Maria Rita, João Marcelo Bôscoli e Pedro Mariano .

A faixa do album “Elis & Tom”, de 1974, é composição de Antônio Carlos Jobim, conhecido como Tom Jobim . Atualmente, é a mais ouvida de Elis Regina no Spotify . A composição é marcada pela essência do fim do verão brasileiro e pela chegada das chuvas de março que anunciam o outono como renovação de ciclo.

"Tiro ao Álvaro"

Ocupando a terceira colocação como música mais ouvida do Spotify de Elis, a composição é interpretada por ela e por Adoniran Barbosa, que também participou da composição da música com Osvaldo Moles. “Tiro Ao Álvaro” faz parte do disco póstumo da cantora, “Vento de Maio”, de 1998.

"O Bêbado e a Equilibrista"

Composta por Aldir Blanc e João Bosco, a canção interpretada por Elis faz parte do disco “Essa Mulher”, de 1979, e foi representada como um símbolo de resistência e esperança durante o período da ditadura militar no Brasil.

"Maria, Maria"

A canção presente no disco “Elis Por Ela”, de 1980, é uma composição de Fernando Brant e Milton Nascimento, e ocupa o oitavo lugar no perfil da cantora no Spotify. A letra da canção evoca reflexão sobre a força feminina e a resiliência humana como um hino de força e coragem, especialmente para as mulheres brasileiras.