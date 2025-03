Projeto de dança no Poço da Draga abre inscrições para cursos gratuitos

Hub Cultural Porto Dragão, Centro Cultural Belchior e Escola Municipal São Rafael recebem aulas de dança e teatro para crianças e jovens da comunidade do Poço da Draga

Com inscrições até a próxima sexta-feira, 21, via formulário on-line, os cursos oferecem três turmas para dança e duas de teatro, separadas por faixa etária. Nas aulas, podem participar jovens de 12 a 29 anos de idade .

O Projeto Minha Dança, Meu Lugar está com inscrições abertas para cursos de dança e teatro voltados para crianças e adolescentes da comunidade do Poço da Draga e de bairros da região.

As atividades de formação vão ser realizadas durante 9 meses em espaços do Hub Cultural Porto Dragão, no Centro Cultural Belchior e na Escola Municipal São Rafael, em dias da semana e horários específicos.

Realizando atividades extracurriculares que levem à inclusão social e à promoção do lazer para os jovens da periferia de Fortaleza, o Projeto Minha Dança, Meu Lugar fornece formação e qualificação profissional à população da região.

“Queremos oferecer aos jovens do Poço da Draga e bairros vizinhos a oportunidade de explorar sua potencialidade artística e fortalecer o senso de pertencimento à comunidade”, afirma Grayce Kelly, coordenadora do projeto, em comunicado enviado à imprensa.