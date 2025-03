Gusttavo Lima faz show em Fortaleza em julho; saiba sobre ingressos

Cantor sertanejo Gusttavo Lima faz show em Fortaleza no mês de julho; ingressos para festa "O Embaixador Classic" já estão à venda

O cantor sertanejo Gusttavo Lima vem a Fortaleza para um show especial no mês de julho. Apresentando o projeto “O Embaixador Classic”, o evento será realizado no Colosso, localizado no bairro Edson Queiroz.

