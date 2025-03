Shopping de Fortaleza recebe exposição Mundo dos Robôs; saiba mais

Durante o mês de março, o shopping RioMar Fortaleza recebe a exposição “Mundo dos Robôs”. Instalados na praça de evento, no piso L1, do estabelecimento do bairro Papicu, a mostra conta com 10 robôs gigantes e hiper-realistas.

