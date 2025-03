Votação é aberta para definir os melhores jogos de videogame da história

Foram escolhidos 12 finalistas para a votação que definirá os novos membros do Hall da Fama dos Jogos em 2025 / Crédito: Divulgação/ World Video Game Hall of Fame

O Strong Museum, localizado em Rochester, Nova York (EUA), anunciou na quinta-feira passada, 6, os 12 finalistas que podem ser incluídos no Hall da Fama Mundial dos Videogames em maio, após receber milhares de inscrições para consideração. A lista, disponível no site do Strong Museum, apresenta uma ampla variedade de títulos que abrangem diversos gêneros e plataformas. A seleção dos jogos que entrarão para o seleto grupo será feita por meio de uma votação pública.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp A equipe do museu escolhe os finalistas com base em critérios como longevidade, alcance geográfico e influência no design de jogos e na cultura pop. Os vencedores são então definidos por meio de uma votação realizada por um comitê internacional de especialistas.

Os títulos selecionados serão anunciados em uma cerimônia especial durante um evento do World Video Game Hall of Fame, parte das exposições do ESL Digital Worlds, às 11h30 (horário de Brasília) do dia 8 de maio. Hall da Fama dos Videogames: como funciona a premiação?

As previsões previstas são feitas anualmente por um comitê de funcionários do Strong Museum, que avalia os jogos com base em quatro critérios, sendo a influência do fator mais importante. Além disso, o público também pode sugerir orientações para consideração. Após a seleção dos indicados, um painel de aproximadamente 30 acadêmicos e jornalistas de todo o mundo votam em seus três jogos favoritos. Os votos do público também são contabilizados e equivalem ao voto de um dos membros do painel.

Locadoras de videogame driblam o tempo, com alegria e nostalgia; SAIBA MAIS

Por fim, o comitê de funcionários analisa os votos e faz a seleção final. Geralmente, os jogos com maior classificação são escolhidos, mas, em caso de empate, o comitê pode priorizar a diversidade de gêneros e plataformas para compor a lista de induzidos no ano. Nos dois primeiros anos da premiação, o Hall da Fama nomeou seis jogos entre 15 finalistas. Desde então, o número de jogos lançados anualmente varia entre quatro e cinco, selecionados a partir de um grupo de doze finalistas.

Hall da Fama do jogos: finalistas e onde votar Os finalistas de 2025 são: Age of Empires;

Angry Birds;

Call of Duty 4: Modern Warfare;

Defender:

Frogger;

007: Golden Eye;

Golden Tee Golf;

Harvest Moon,;

Mattel Football;

Quake;

NBA 2K;

Tamagotchi. A visualização da lista completa e a votação para a premiação podem ser feitas por meio deste link. Hall da Fama dos Videogames: últimos vencedores

A partir de 2015, a votação passou a incluir a participação do público, combinando os votos online com as escolhas feitas pelos especialistas.