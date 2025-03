Sucesso na Coreia do Sul, 'A Extraordinária Cozinha de Livros' chega ao Brasil

Editora Gutenberg publica a obra literária 'A Extraordinária Cozinha de Livros' no Brasil. Produção de Kim Jee-hye é sucesso editorial na Coreia do Sul

Os visitantes, cada um com suas dores e dilemas, encontram refúgio e reconexão através das histórias que são indicadas. Mais do que um cenário encantador, o local se torna um espaço de cura e transformação para aqueles que chegam em busca de um novo começo.



Ao longo das páginas, os leitores acompanham seis hóspedes, cada um lidando com suas próprias dificuldades emocionais. Com o apoio de Yujin e as leituras cuidadosamente escolhidas para cada hóspede, eles redescobrem esperança, aprendem a curar e superar feridas do passado - encontrando novos significados para suas trajetórias.



Leia também | Nobel de Literatura 2024 premia a autora sul-coreana Han Kang