Oscar 2025: Walter Salles dedica estatueta a Eunice Paiva

Na noite deste domingo, 2, o Brasil recebeu o primeiro Oscar com o filme "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles. No discurso, o diretor agradeceu a Fernanda Torres e Fernanda Montenegro e dedicou a estatueta a Eunice Paiva, mulher que tem história retratada no filme.

A produção é baseada no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva e resgata a história de Eunice Paiva, sua mãe, após o desaparecimento do deputado Rubens Paiva durante a Ditadura Militar , em 1970.

O longa concorria contra as produções estrangeiras: “A Garota da Agulha”, “Emilia Pérez”, “A Semente do Fruto Sagrado” e “Flow” .

Com 68 anos, o brasileiro Walter Salles , diretor de “Ainda Estou Aqui”, filme que venceu o Oscar 2025, está entre os 40 melhores diretores de cinema do mundo . O sucesso da produção chamou a atenção dos internautas que se perguntam quem é o diretor e de onde vem sua fortuna avaliada em R$ 25,7 bilhões.

Na seleção de cineastas mais ricos do mundo, Salles fica atrás apenas de Steven Spielberg (1º lugar) e George Lucas (2º lugar), criador do universo Star Wars. No ranking, ambos somam fortunas de US$ 5,3 bilhões (R$ 32,2 bilhões no câmbio atual).

Parte de seu patrimônio grandioso é pelo fato de Walter Salles ser um dos filhos do banqueiro Walther Moreira Salles, fundador do Unibanco, que, posteriormente, foi comprado pelo Itaú. Walter e seus três irmãos – Fernando, João, Pedro – são grandes acionistas do banco, que é um dos principais do País.

Bilheteria de 'Ainda Estou Aqui' foi a segunda maior entre os indicados ao Oscar 2025

Com bilheteria de US$ 2.288.453 entre 7 e 17 de fevereiro, “Ainda Estou Aqui” foi o segundo de maior arrecadação dentre os indicados ao Oscar de Melhor Filme, atrás somente dos US$ 3.343.141 de “Um Completo Desconhecido”, cinebiografia sobre Bob Dylan com forte apelo popular.

O representante do Brasil ficou à frente de “O Brutalista”, “Wicked”, “Nickel Boys”, “Conclave” e até mesmo de “Anora”, grande favorito ao principal prêmio da noite.