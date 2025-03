Lula parabeniza Walter Salles pelo Oscar de ‘Ainda Estou Aqui’

Na noite desta terça-feira, 5, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou por telefone com o cineasta Walter Salles, diretor responsável por conquistar a primeira estatueta do Brasil no Oscar com o longa “Ainda Estou Aqui”.

Durante a ligação, Lula parabenizou Salles pelo prêmio e destacou a importância da conquista, que homenageia a família de Rubens Paiva, a qual inspirou a trama do filme.