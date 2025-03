'Ainda Estou Aqui': 'A gente festeja um Oscar, mas é uma denúncia de assassinato', diz filha de Rubens e Eunice Paiva

Reprodução Brasil tem expectativas com a indicação de Fernanda Torres e Ainda Estou Aqui, do diretor Walter Salles No domingo (2/03), milhões de pessoas em todo o Brasil voltaram suas atenções à premiação do Oscar. "Ainda estou aqui" venceu na categoria de Melhor Filme Internacional, um feito inédito no cinema brasileiro. Entre os torcedores mais conhecidos do filme está uma das principais personagens da história que deu origem ao filme: Eliana Paiva, 70. Ela é uma das cinco filhas do deputado federal cassado Rubens e de Maria Eunice Paiva, personagem principal da obra, e que, assim como a mãe, foi detida pela ditadura militar logo após a prisão do pai.

"Ainda Estou Aqui" também concorreu a Melhor Filme, mas acabou perdendo para Anora. E Fernanda Torres, a protagonista do filme brasileiro, foi indicada a Melhor Atriz, mas o prêmio ficou com a atriz Mikey Madison.

Apesar de todo o frenesi pela inédita tripla indicação ao Oscar, Eliana disse à BBC News Brasil que sente um misto de sentimentos em torno do filme e da repercussão que ele está tendo por causa da premiação considerada a mais importante do cinema mundial. "A gente festeja um Oscar e está achando tudo muito bom em termos de denúncia, mas antes de qualquer coisa, é a denúncia de um assassinato brutal dentro de um quartel de Exército no Brasil. Do que a gente está tratando é de um assassinato", disse Eliane Paiva dias antes da cerimônia do Oscar. Para a filha de Rubens e Eunice Paiva, é importante que as pessoas não percam a dimensão de que o filme também tem o objetivo de jogar luz sobre o período da ditadura militar, que governou o Brasil entre 1964 e 1985, um período marcado por perseguição a militantes de esquerda, prática de tortura e desaparecimentos forçados como o do seu pai. Ela acredita, no entanto, nem todas as pessoas que estão assistindo o filme se darão conta disso.

"Nem todo mundo vai se dar conta de que foi um assassinato bárbaro e nem todo mundo vai querer ver que foi um assassinato. O mundo é o mundo e tem pessoas de todos os tipos. Mas o fato é que ele foi barbaramente espancado e depois disso houve a morte", disse. Arquivo pessoal Eliana tinha 15 anos quando seu pai foi levado de casa por agentes da ditadura 'Acho que mataram o Rubens' À BBC News Brasil, Eliana disse que levou algum tempo para que ela passasse a entender que seu pai havia sido vítima de um assassinato. Quem a ajudou nesse processo, ainda que de forma involuntária, foi sua mãe. "Estava tentando me lembrar quando foi que a Eunice começou a ter certeza de que o papai estava morto. E lembro que, num dia, ela estava dando uma entrevista ou apenas conversando com alguém e ela soltou uma frase: 'Acho que mataram o Rubens'. Foi essa a frase que ela usou. Pra mim, naquele momento, aquilo pareceu quase normal porque, afinal, era isso mesmo que tinha acontecido", disse.

Segundo ela, essa frase foi dita dois anos após o desaparecimento de seu pai e em meio à ausência de informações oficiais sobre o paradeiro de Rubens Paiva. Eliana disse, no entanto, que apesar do tom de naturalidade, ouvir a mãe falando aquilo pesou sobre aquela adolescente de 17 anos de idade. "O que houve foi um assassinato, mas para as pessoas diretamente envolvidas como minha mãe, meus irmãos e eu, isso foi algo que foi sendo concebido aos poucos. Tudo dentro dessa frase: 'Acho que mataram o Rubens'", disse Eliana.

Segundo o relatório da Comissão Nacional da Verdade (CNV), o deputado federal cassado Rubens Beyrodt Paiva foi morto sob custódia do Estado brasileiro, após ser preso, torturado e submetido a maus-tratos nas dependências do Destacamento de Operações de Informações do I Exército (DOI) no Rio de Janeiro, em janeiro de 1971. Seu corpo nunca foi encontrado. O relatório da CNV diz que a versão oficial divulgada pelo Exército – de que Paiva teria fugido após um suposto resgate por "terroristas" – foi forjada para encobrir o crime. Apenas em 1996 é que Eunice Paiva conseguiu, finalmente, obter a certidão de óbito de Rubens Paiva. Em 2025, em meio à repercussão em torno do filme, a certidão foi alterada pelo Estado brasileiro e passou a trazer uma nova explicação para a morte do ex-deputado.