Dia da Mulher é comemorado em evento gratuito na Estação das Artes

Com início na sexta-feira, 7, o espaço localizado no Centro recebe a festa Baila Comigo a partir das 18 horas. Nesta edição, o destaque será para o forró e terá apresentações das cantoras Diana Franco e Bete Nascimento .

O Complexo Cultural Estação das Artes retorna com programação especial neste fim de semana. Celebrando o Dia Internacional da Mulher , datado em 8 de março , o equipamento cultural promove três eventos gratuitos em que as mulheres são as protagonistas.

No sábado, 8, às 17 horas, o momento é do reggae com o projeto “Reggae feito por Mulheres pra Mulheres”. O momento terá as DJs Vládia Soares, Vitória Régia, Lívia Guedes, Preta Belzinha, Gabi Roots, Samara Vitória, Indira Marley, Lady Luh, Maresia, Andreia Doren, Rasta Selekta, Thirci Roots, Lilith, Jornada Thiellys, Ynaiã, Sully Winnie, Anne Aguiar, Thay Sopro, Nayma Lima e Amanda Sartre.

Com encerramento marcado para às 22 horas, a noite também contará com a apresentação da cantora paulistana Sistah Chilli, destaque na cultura Sound System.

Concluindo a agenda deste fim de semana, no domingo, 9, a Feira Mais Vinil realiza uma edição “só para mulheres” que terá apresentações das DJs Lua Magnética e Bugzinha.