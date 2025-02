Claudia Leitte é vaiada em Carnaval de Salvador: "Respeita o axé"

Cantora Claudia Leitte é vaiada pelo público no primeiro dia do Carnaval de Salvador / Crédito: Marcio Reis / divulgação

Claudia Leitte foi uma das convidadas para abrir o Carnaval de Salvador, na tarde desta quinta-feira, 27, no Circuito Osmar. Entretanto, na ocasião, parte do público não aprovou a escolha. Em um vídeo que circula pela internet é possível escutar que a cantora foi vaiada pelos foliões. Enquanto o público gritava “Respeita o axé”, o cantor Carlinhos Brown tentava apaziguar a situação.

Ao apresentar Claudia Leitte, as vaias aumentaram, Brown sugeriu que todos fizessem um “Ajayô”, termo que popularizou quando ele era jurado do The Voice Brasil, e que é uma saudação a Oxalá, um orixá africano. Na tentativa de acalmar os foliões, o artista tentou levantar o coro cantando a música de Claudia, “Bola de Sabão”, mas também não obteve sucesso. Caso de Intolerância religiosa A cantora se tornou alvo de críticas após uma polêmica que envolveu uma música na qual ela trocou o trecho "Saudando a rainha Iemanjá" para "Eu canto ao meu Rei Yeshua", que significa Jesus em hebraico.

O vídeo da música “Caranguejo” viralizou nas redes sociais em fevereiro e causou revolta nos seguidores de religiões de matrizes africanas. Um inquérito para investigar um possível ato de racismo religioso cometido pela cantora foi aberto pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA). Carnaval de Salvador Tradicional no Brasil o Carnaval de Salvador reúne cerca de 15 artistas, que marcaram a tradição da festa, como Daniela Mercury, Ricardo Chaves e Margareth Menezes, além de alas de blocos Afro e afoxés como Olodum, Ilê Aiyê, Malê Debalê, Filhos de Gandhy, entre outros.