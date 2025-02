Oruam lança álbum após sair da prisão; entenda

O carioca foi preso por “direção perigosa”, termo utilizado quando o condutor quer usar o veículo para se exibir em via pública. Ele foi solto após pagamento de fiança de R$ 60 mil, feito pelo seu colega de profissão Orochi .

O rapper Oruam lançou álbum menos de 24 horas após ser preso por “direção perigosa” . Intitulado de "Liberdade", o primeiro disco do artista foi divulgado nas plataformas de streaming nesta sexta-feira, 21.

Nas fotos de divulgação, publicadas por Oruam nas redes sociais, o rapper aparece dentro de um carro da polícia, algemado. As imagens ainda mostram fãs com cartazes pedindo sua liberdade.

Oruam aparece com família na capa de novo álbum

Na capa de "Liberdade", Oruam posa com a família vestindo a camiseta de Marcinho VP, pai do rapper e líder do Comando Vermelho (CV), preso desde 1996 por tráfico e homicídio.

Marcinho VP tem 55 anos, é casado com Márcia Gama e tem seis filhos e dois netos. O artista já pediu publicamente pela liberdade do pai em diversas ocasiões.