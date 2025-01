Confederação do Equador: o que foi e o que queria?

Confederação do Equador: saiba o que motivou a revolta em 1824 / Crédito: Domínio Público

No dia 2 de julho de 1824, um manifesto assinado por Manoel de Carvalho Paes de Andrade, presidente da província de Pernambuco, conclamava os brasileiros à defesa dos “imprescritíveis e inalienáveis direitos de soberania”. O estado, que já protagonizara a Revolução Pernambucana de 1817, agora se tornava mais uma vez um centro da resistência no País, com o próprio manuscrito de Carvalho a anunciar, em “grito festivo”, um viva à Confederação do Equador.

O objetivo, a fundação de um governo federativo e constitucional embasado na união com outras províncias do Norte-Nordeste, foi recebido com a repressão massiva de Dom Pedro I e execuções aos seus principais líderes.

Entenda o período histórico e o que aconteceu na Confederação do Equador. Confederação do Equador: o que foi? Um dos motivos que levaram à Confederação do Equador são contextualizados aos brasileiros do século XIX no próprio manifesto desenvolvido por Manoel de Carvalho. Nele, o autor critica a decisão do imperador Dom Pedro I, em 1823, de fechar a Assembleia Constituinte, responsável por redigir a primeira Constituição no Brasil independente.

"Antes que se verificassem nossos votos e desejos, fomos surpreendidos com a extemporânea aclamação do imperador", indica Carvalho sobre o evento, que ficou conhecido como Noite da Agonia. O soberano não aceitava as proposições para um sistema de governo monárquico representativo, o que reduziria o seu poder. Como resposta, outorgou em março de 1824 uma Constituição que manteria a sua concentração de autoridade.

“Os pernambucanos, já acostumados a vencer os vândalos, não temem suas bravatas”, alertou o presidente da província. Sete anos antes, em 1817, Pernambuco não apenas havia defendido o seu rompimento efetivo (Revolução Pernambucana), mas conseguiu mantê-lo por 75 dias. O movimento acabou reprimido com violência por D. João VI, que ordenou punições rigorosas aos revolucionários. E o que aconteceu na Confederação do Equador? Dom Pedro I ordenou punições aos revolucionários envolvidos na Confederação do Equador Crédito: Coleção Brasiliana Itaú

Para Johny Santana, professor do Departamento de História da Universidade Federal do Piauí (UFPI) e sócio-correspondente do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), a historiografia brasileira tem mostrado ao longo dos anos que diferentes condicionantes sempre determinaram as dificuldades na construção do Estado Imperial Brasileiro. “Certamente as mais significativas se relacionam à política de centralização inerente ao Estado Português, da qual o imperador Pedro I havia herdado”, considera. A dinâmica proposta pelo monarca não poderia ser aceita pelas províncias, que buscavam autonomia em relação ao poder central e tinham uma ideia clara dos conceitos indicados pelo federalismo, forma de governo em que os estados partilhavam a autoridade.