Restaurante na Praia de Iracema recebe roda de samba nesta quinta, 13

Apresentação no Restaurante Verdura marca o retorno da Roda Yayá, com participação especial de Teresa Rachel

Em 2025, o projeto retoma, trazendo a força do samba e axé , com o elenco composto por Marina Cavalcante (voz), George Anderson (7 cordas), Jamerson Farias (cavaco), Iann Calíope (flauta), Flávia Soledad (pandeiro e outras percussões) e Thiaguinho Silva (tambores e outras percussões).

Cheio de simbolismo e ritmo, o grupo tem como premissa trazer o samba como reza . Com músicas oriundas da África, o elenco faz uso do som de tambores, em um resgate da ancestralidade do ritmo.

Na reestreia, a Roda conta ainda com a participação da cantora e compositora Theresa Rachel. Os ingressos estão disponíveis no site Sympla, a partir de R$ 20, com a possibilidade de compra no dia, em formato de couvert.

Projeto musical terá continuidade às quintas-feiras



Localizado na Rua dos Tabajaras, na Praia de Iracema, o estabelecimento comandado pela chef Olga Moara tem a proposta de pratos vegetarianos, massas frescas e frutos do mar.

De acordo com Marina Cavalcante, a ideia é que o projeto se estabeleça de forma contínua no restaurante, todas as quintas-feiras.