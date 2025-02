State of Play ao vivo: como assistir à conferência da PlayStation

A PlayStation realiza um novo State of Play, trazendo mais de 40 minutos de anúncios, atualizações e revelações sobre jogos para o PS5

A PlayStation realizará uma nova edição do State of Play, evento em que apresentará diversas atualizações sobre jogos que serão lançados para o PS5 nos próximos meses. As apresentações terão início às 19 horas (horário de Brasília).

"O show celebra uma seleção criativa e única de jogos emocionantes de estúdios do mundo todo", declarou a PlayStation.