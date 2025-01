Electronic Arts reduz projeção com queda do interesse por games desportivos e ação desaba em NY

A Electronic Arts reduziu suas projeções, prejudicada pelo recuo do número de jogadores que usaram seus videogames com tema de futebol. A distribuidoras de jogos para consoles, PC e dispositivos móveis, com sede em Redwood City, Califórnia, disse, nesta quarta-feira, que seu segmento Global Football, que inclui a série de videogames EA Sports FC, sofreu uma desaceleração. O impulso inicial do terceiro trimestre fiscal, encerrado em 31 de dezembro, não se sustentou até o fim, afirmou.

As ações caíam 18%, para US$ 117, na Nasdaq.

A EA agora espera que as reservas líquidas, que combinam a receita líquida total e a mudança na receita líquida diferida para jogos online, cheguem a US$ 2,22 bilhões no trimestre. Anteriormente, havia projetado entre US$ 2,4 bilhões e US$ 2,55 bilhões.

A empresa divulgou resultados preliminares adicionais do terceiro trimestre, projetando lucro de US$ 1,11 por ação, em linha com as expectativas dos analistas, de acordo com a FactSet. A companhia projetou uma receita de US$ 1,88 bilhão, abaixo das projeções dos analistas de US$ 2,51 bilhões.

A divulgação de resultados completos do terceiro trimestre pela EA está prevista para 4 de fevereiro.