Evento de reggae em homenagem a Bob Marley é realizado no CCBNB

Reconhecido como principal propagador da cultura reggae, Bob Marley será homenageado por artistas do Ceará que vão debater e recordar sua vida e trajetória, além de celebrar a carreira do artista jamaicano .

Marcado para ocorrer nesta quinta-feira, 6, no Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB), o equipamento cultural promove uma programação especial em celebração ao músico em parceria com a Ação Cultural Reggae e a Associação do Reggae Cearense (Acre).

Intitulado “One Love - Cultural Reggae”, o momento inicia às 17 horas com uma roda de conversa que irá debater sobre a importância de Bob Marley na música e na cultura. O bate-papo terá participação de Fabio Willar e Andread Jó.

Já às 20 horas, o público poderá acompanhar as apresentações de músicos e cantores da Cidade no palco principal do CCBNB. Toda a programação possui classificação livre e acesso gratuito.