Morre Boss In Drama, DJ e produtora musical, aos 37 anos

Conhecida por parcerias com Karol Conká e outros artistas, a DJ Peppa Oliveira (Boss In Drama) morreu aos 37 anos

Boss In Drama se destacou na cena pop e eletrônica entre os anos 2000 e 2010 , e esteve envolvida em remixes oficiais para nomes como Anitta, Linn da Quebrada, Ariana Grande, Taylor Swift e Karol Conká, sua principal parceira de música. Ela foi responsável por hits como “Lista VIP”, “Farofei” e “Toda Doida”.

A DJ e produtora musical Peppa Oliveira, conhecida como Boss In Drama, morreu neste sábado, 1º, aos 37 anos. A informação foi divulgada por Fernando Oliveira, jornalista e amigo da artista, em suas redes sociais. A causa da morte não havia sido divulgada até a publicação desta matéria.

“Te amo demais. E te amarei para sempre. Você foi cedo demais. Pior notícia que eu podia receber, depois de falar com você ontem. Vai estar sempre comigo”, escreveu Fernando Oliveira em seu perfil no X (antigo Twitter).

Morre Boss In Drama: Artista começou a carreira na internet

A DJ Boss In Drama iniciou sua carreira no fim de 2007 ao publicar versões demos em sua conta na rede social MySpace. Desde então, havia feito diversos lançamentos oficiais em gravadoras do Brasil e estrangeiras.

Entre seus grandes feitos estão turnê de sucesso na Europa, apresentação no festival de Publicidade de Cannes Lions 2017, capa da revista DJ MAG Brasil, vitória no prêmio VMB na categoria Artista de Música Eletrônica (MTV Video Music Brasil) e participações em festivais como Lollapalooza, Rock In Rio e Popload.