Morre cantora britânica Marianne Faithfull aos 78 anos

A cantora britânica Marianne Faithfull morreu nesta quinta-feira, 30, aos 78 anos de idade. A informação foi confirmada pelo porta-voz da artista à imprensa britânica. Até o momento, a causa da morte não foi divulgada.

Marianne teve sua trajetória na música iniciada na década de 1960, quando namorou o cantor Mick Jagger. Com o incentivo do vocalista da The Rolling Stones, a Marienne deu voz a diversas composições, como: “As Tears Go By” e “Come and Stay with Me”.