Patti Smith se pronuncia após desmaiar durante show em São Paulo

Patti Smith foi retirada do palco em cadeira de rodas após mal-estar em show realizado nesta quarta-feira, 29

Em seu primeiro show no País depois de cinco anos, a cantora americana, de 78 anos, lia um poema quando desmaiou no palco, após 30 minutos de apresentação .

A cantora Patti Smith se pronunciou nas redes sociais e afirmou estar bem após passar mal e cair durante sua apresentação no Teatro Cultura Artística, em São Paulo, na noite desta quarta-feira, 29.

De acordo com a assessoria do evento, Patti estava com uma "forte enxaqueca nos últimos dias e sentiu tonturas, que lhe causaram o desmaio".