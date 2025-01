Oficina de costura homenageia Chico da Silva na Pinacoteca

A Pinacoteca do Ceará realiza nesta quinta-feira, 30, a 3° edição da “Visita temática”. Desta vez, a programação que é realizada semanlmente introduz as obras do artista acreano radicado no Ceará, Chico da Silva.

Além da visita explicativa pelo acervo do artista presente no equipamento, os participantes também irão compor o “Ateliê: Fuxico no Chico”, que acontece a partir das 16 horas.