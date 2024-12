Atividades para crianças e bebês são realizadas na Pinacoteca

A Pinacoteca do Ceará promove neste fim de semana uma série de atividades voltadas para o público infantil. Entre os destaques da programação, estão as aulas de ioga e oficinas manuais para crianças, além do ateliê para bebês.

Já no domingo, 22, a Pinacoteca realiza o Ateliê para Bebês de 6 a 24 meses. Marcado para ocorrer das 10h às 11h, no Ateliê 1, o momento será mediado por Lígia Bessa e deve promover experiências artísticas, sensoriais e interativas, fortalecendo o desenvolvimento cognitivo, emocional e motor das crianças.

A atividade é limitada a 15 vagas. Para participar é preciso realizar inscrição prévia via formulário on-line, que está disponibilizado no perfil do Instagram da Pinacoteca do Ceará.

Fotofestival Solar 2024: veja agenda de exposições fotográficas até 2025