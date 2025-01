Morre a escritora Marina Colasanti aos 87 anos

Ainda na juventude, Marina ingressou no " Jornal do Brasil ". Na carreira de jornalista, ela desenvolveu atividades na televisão - realizando edição e apresentação de programas culturais.

Natural da Eritreia, pequeno país da África Oriental, Marina Colasanti nasceu em 1937. Morou com a família na Líbia e na Itália antes da mudança para o Brasil, onde viveu até o dia de suamorte. Casada com Affonso Romano de Sant'Anna , famoso escritor, com quem teve duas filhas, Fabiana Colasanti e Alessandra Colasanti.

O primeiro livro publicado pela autora data de 1968. Desde então, são mais de 50 títulos publicados no Brasil e no exterior. Autora de diversas frente, ela produziu livros de poesia, contos, crônicas, livros para crianças e jovens e ensaios sobre os temas literatura, o feminino, a arte, os problemas sociais e o amor - além de ter sido tradutora de diversas obras da literatura universal.

"Por meio da literatura, teve a oportunidade de retomar sua atividade de artista plástica, tornando-se sua própria ilustradora", explica a biografia oficial divulgada no site da autora.

É uma das mais premiadas escritoras brasileiras. Entre as condecorações já recebidas estão vários prêmios Jabutis, Grande Prêmio da Crítica da APCA, Melhor Livro do Ana da Câmara Brasileira do Livro, prêmio da Biblioteca Nacional para poesia. Também foi o terceiro prêmio no Portugal Telecom de Literatura 2011. Tornou-se hors-concours da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ), após ter sido várias vezes premiada.