Projeto leva música para as tardes de sábado na Beira-Mar

A campanha do Náutico Atlético Cearense leva, aos que passeiam pelo calçadão da Avenida Beira Mar, apresentações musicais que acontecem na sacada do clube

A apresentação é comandada pelo cantor Franklin Dantas , saudando o sol com músicas alegres e recebendo como convidados outros artistas locais. Pontualmente às 18 horas, o intérprete inclui no repertório a música Ave Maria.

Além da homenageada, a noite também terá shows de Rômulo Santaráy e banda Xerus e Beijos, apresentando as clássicas marchinhas e frevos de Carnaval , e a pioneira do Axé em Fortaleza, banda Pimenta Malagueta.

Indo para a 57ª edição, o Baile da Saudade celebra em 2025 os 40 anos do Axé . Para comemorar, o evento homenageia a cantora Sarajane, uma das precursoras do gênero, que se apresentará no dia com sua banda.

A festa acontecerá no dia 22 de fevereiro, sábado, no Náutico Atlético Cearense, a partir das 20 horas. Os ingressos já estão sendo vendidos no site Bilheteria Digital e na Secretaria do Náutico. A organização do evento tem expectativa que 4 mil pessoas estarão reunidas no evento.

Um presente para Fortaleza

Quando: aos sábados

Onde: sacada do Náutico Atlético Cearense (Avenida Beira Mar)

Gratuito