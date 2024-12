System of a Down anuncia 3 shows no Brasil em 2025; veja datas

Após anunciar três shows especiais em 2025, o System of a Down pode vir ao Brasil no próximo ano / Crédito: Clemente Ruiz/Divulgação

A banda de metal System of a Down vem ao Brasil em 2025. A confirmação surge uma semana após rumores da possível passagem dos artistas no País, que irá comemorar os 20 anos de lançamento dos álbuns “Hypnotize” e “Mezmerize”. Apresentando a turnê “Wake Up” na América do Sul, o grupo inicia as apresentações no mês de abril, com show em Bogotá, na Colômbia, seguindo para Lima, em Peru, e depois para Santiago, no Chile.

Já no mês de maio do próximo ano, o SOAD desembarca em Buenos Aires, na Argentina, e depois chega ao Brasil para três shows nas cidades de Curitiba, no dia 6; Rio de Janeiro, no dia 8; e São Paulo, no dia 10.