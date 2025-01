Apresentadora faz post em tom homofóbico e Pabllo Vittar se pronuncia

Renata Fan, apresentadora esportiva da Band, compartilha post com tom homofóbico no qual cita Pabllo Vittar

Na primeira foto, estão Renata e Denilson, com a descrição “Na Band”. Já na segunda, Denílson está ao lado de Pabllo Vittar, e está escrito “Na Globo”. Atualmente como comentarista do Sportv, da Rede Globo , o ex-jogador de futebol comandou o programa esportivo da Band por 15 anos .

A jornalista Renata Fan foi criticada após publicar em seu perfil do Instagram, na terça-feira, 14, uma montagem em tom homofóbico . A apresentadora do “Jogo Aberto”, da Band, compartilhou uma imagem em que ironiza o “antes e depois” de Denilson, seu ex-companheiro de trabalho.

“Internet, sua danada! Recebi umas dez vezes esta publicação hoje. E, na real, chorei de rir. Sempre serei do time da zoeira ”, escreveu Renata na legenda da postagem que soma mais de 67 mil comentários até então.

Apoiando a apresentadora, inúmeros seguidores fizeram comentários homofóbicos: “Um ano com filé e outro com ovo”, escreveu um internauta. “Cada emissora tem o loirão que merece”, comentou outro. “Uma mulher de verdade, a outra é do Paraguai”, disse um terceiro.

