Globo dobra salário de Denílson em relação à Band. Saiba os valores

Denílson terá um programa semanal no SporTV, além de participações no Globo Esporte de São Paulo

O ex-jogador e atual comentarista esportivo, Denílson, receberá uma valorização salarial ao deixar a TV Bandeirantes para a Rede Globo, sua casa nova. Ele passou os últimos 14 anos como comentarista da emissora paulista, sobretudo no programa “Jogo Aberto”. A parceria com Renata Fan era importante, mas o casamento terminou com o novo contrato.

Aliás, Denílson não deixou a loira por qualquer valor. Ele dobrou o salário que recebia na antiga emissora. Antes, o ex-atleta ganhava R$ 150 mil. Agora, ele receberá R$ 300 mil mensais.