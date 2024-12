Desapegue, renove e transforme: renda extra e moda circular com a Susclo

A ideia da Susclo é trabalhar com moda circular e sustentabilidade. Além disso, quem desapega, acaba tendo também um retorno financeiro de suas peças vendidas

Com a missão de viver a moda em um ciclo sustentável, a Susclo incentiva e age em prol de um consumo consciente de roupas e acessórios em Fortaleza. Fundada há cinco anos por Luciana Valente, o brechó, que também atua como startup, a Susclo nasceu do desejo de dar um novo significado às roupas paradas no guarda-roupa, promovendo o desapego e pensando de uma forma a diminuir o impacto da produção de resíduos através da compra e da circularidade de artigos da moda de maneira mais responsável.

A ideia é trabalhar com moda circular e sustentabilidade, inclusive, o nome vem daí: sustainable clothing, ou, guarda-roupa sustentável. Luciana, fala sobre um novo significado sobre as roupas, “Desapegar não é só liberar espaço no guarda-roupa, é dar um novo propósito às peças e contribuir para um consumo mais consciente". Além disso, quem desapega, acaba tendo também um retorno financeiro de suas peças vendidas.