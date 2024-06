Brad Pitt grava filme sobre Fórmula 1 após greve de Hollywood

Brad Pitt e Damson Idris gravam filme sobre Fórmula 1 em circuito de corrida real; esportista Lewis Hamilton é produtor e consultor do longa-metragem

As filmagens do novo filme de Brad Pitt retornaram mais de seis meses após o fim da greve de atores de Hollywood. Apresentando o universo da Fórmula 1 (F1), principal categoria de corrida automobilística, o filme terá gravações em circuitos reais e participações de grandes nomes do esporte.

Estrelado por Brad Pitt (“Bastardos Inglórios”, 2009, e “Clube da Luta”, 1999) e Damson Idris (“Zona de Perigo”, 2021, e “Filhos de Ninguém”, 2018), o longa-metragem terá direção de Joseph Kosinski (“Top Gun: Maverick”, 2022, e “Tron - O Legado”, 2010).

Ainda sem título oficial divulgado, a produção irá retornar com as gravações na próxima corrida, marcada para o dia 7 de julho, durante o Grande Prêmio da Inglaterra, no Circuito de Silverstone.