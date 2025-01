Oscar 2025: anúncio de indicados é adiado por incêndios florestais

O período de votação dos indicados, iniciado na quarta-feira, 8, terminará no dia 14. Já a cerimônia do Oscar 2025 continua programada para o dia 2 de março .

Após ser considerado elegível à 97ª edição do Oscar com outras 84 produções de diversos países, o longa-metragem de Walter Salles é um dos 15 filmes pré-selecionados para a rodada que antecede a lista oficial da premiação.

Veja | As imagens das pessoas e animais que tentam fugir dos piores incêndios da história em Los Angeles

Incêndio florestal atinge Los Angeles e força moradores a deixarem região

Mais de 100 mil pessoas receberam ordens para evacuar a cidade devido ao fogo que se alastra com as rajadas de vento que superam os 100 km/h.

Conforme autoridades locais, os esforços dos bombeiros em controlar o fogo foram prejudicados. Na quarta-feira, 8, o porta-voz do Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles anunciou que o número de mortos aumentou para cinco. (Com informações de Davi Eufrásio/Especial para O POVO CBN)