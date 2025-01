As imagens das pessoas e animais que tentam fugir dos piores incêndios da história em Los Angeles

O fogo destruiu cerca de mil residências em bairros como Palisades, Eaton, Hurst e Woodley, onde os serviços de emergência têm trabalhado dia e noite para conter as chamas.

Pelo menos duas pessoas morreram e dezenas ficaram feridas devido aos devastadores incêndios florestais que avançaram em direção a bairros no oeste de Los Angeles .

Reuters Tartaruga terrestre em rua na Califórnia, enquanto ventos fortes alimentam incêndios florestais devastadores na área de Los Angeles e forçam as pessoas a evacuar

Os ventos fortes nas últimas horas, junto com a vegetação seca, estão favorecendo o rápido avanço dos incêndios.

CAROLINE BREHMAN/EPA-EFE/REX/Shutterstock Cachorro do lado de fora de uma casa pegando fogo durante o incêndio florestal Eaton em Altadena, na Califórnia

"A noite de ontem foi uma das mais devastadoras e aterrorizantes que já vivemos em qualquer parte de nossa cidade", afirmou o presidente da Câmara Municipal de Los Angeles, Marqueece Harris-Dawson.

Mortes e ferimentos ocorreram entre pessoas que não seguiram as ordens de evacuação, de acordo com as autoridades.

Robert Luna, xerife do condado de Los Angeles, informou que em Pacific Palisades, um dos bairros mais afetados, cerca de 37 mil moradores receberam ordens obrigatórias de evacuação.