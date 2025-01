Morre rapper Kelvão, pioneiro do hip hop cearense, aos 47 anos

Morreu na última quarta-feira, 8, o rapper cearense Kelvanesc Ferreira, mais conhecido como Kelvão. O óbito foi anunciado pela Central Única das Favelas (Cufa) no Instagram. A causa da morte não foi revelada.

Com letras que denunciavam injustiças sociais e traziam reflexões sobre a vida, o rapper foi um dos pioneiros do movimento hip hop no Ceará.