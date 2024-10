Rapper cearense Welisson lança novo single em parceria com WIU

Conhecido por músicas que exaltam o Nordeste e suas vivências, o cearense Welisson está de volta para a cena do rap. Seu retorno é marcado pelo lançamento do single "Mundo dos Vetin", que será disponibilizado em todas as plataformas digitais no nesta terça-feira, 8. Produzido por WIU, o novo trabalho mistura batidas envolventes com uma abordagem alegre e autêntica da cultura urbana de Fortaleza.

"Eu quis trazer um ponto de vista mais positivo sobre os 'vetinhos', que geralmente são vistos de forma criminalizada. Essa música é uma celebração da nossa cultura, com uma vibe divertida", conta Welisson.

Com 20 anos, Welisson já se destaca na cena musical cearense e nacional. O cantor ganhou notoriedade com o hit "Cabra da Peste", que acumulou milhões de visualizações no YouTube e no Spotify, colocando-o no radar da música independente no Brasil. Em seu currículo também conta com parcerias com artistas como Xamã, L7nnon, Juliette, Lil Whind (Whindersson Nunes), Arthurzin e outros.