Sepse: conheça os sintomas e os tratamentos

A sepse, também conhecida popularmente como ‘infecção generalizada’, é uma das principais causas de morte nas UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) de todo o mundo. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), a doença é responsável pelo falecimento de cerca de 11 milhões de vítimas por ano.

Em resumo, o problema trata-se de uma reação inflamatória do corpo, que luta contra algum tipo de infecção que se espalhou pelo organismo que, quando não identificada e tratada rapidamente, pode evoluir para uma sepse.

Contudo, essa breve explicação não contempla toda a complexidade da doença. Por isso, o Dr. Álvaro Costa, diretor da Sociedade Paulista de Infectologia (SPI), explica quais são os sintomas, os fatores de risco e como tratar a condição para evitar problemas mais graves. Veja!

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Principais causas e fatores de risco da doença

Segundo o Dr. Álvaro Costa, de maneira geral, as bactérias são as principais causadoras de sepse, mas o contato com vírus e fungos também pode desenvolver a doença, causando infecções que afetam rins, abdômen, sistema urinário e pulmão, principalmente em pacientes idosos, com imunidade baixa e imunodeficiências.

“A sepse é um extremo maior de gravidade que esses pacientes podem evoluir, porque é uma inflamação exagerada, e o efeito final acaba sendo não só combater a infecção, mas lesar o nosso organismo de alguma maneira”, diz o especialista, que ressalta a importância de identificar os sintomas da doença rapidamente.

“Um atraso na ida ao pronto-socorro num contexto de gravidade é um fator de risco de evolução para uma doença mais grave. E fatores relacionados à própria pessoa, especialmente de maior vulnerabilidade a infecções, pessoas não vacinadas, idosas, que tem um déficit imunológico, e doenças crônicas não controladas.”

Sintomas da sepse

A sepse é uma doença complexa e grave que, por ser causada por diferentes tipos de infecção, apresenta diversos sintomas que devem ser observados pelo paciente, como:

Febre alta;

Calafrios;

Alterações na respiração;

Baixa produção de urina;

Confusão mental.

Diagnóstico da sepse

Com enfatizado pelo especialista, a condição deve ser identificada o mais rápido possível, pois quanto mais tempo levar maiores são as chances de óbito. Para isso, o médico poderá solicitar diversos exames, como hemograma completo, gasometria (exame que mede o pH e a quantidade de oxigênio e dióxido de carbono no sangue), raio-x e tomografias.

“[O diagnóstico da sepse] dependerá da avaliação clínica e laboratorial para identificar e tratar a doença subjacente, ou seja, que deu origem a esse processo infeccioso, o que pode ser feito por meio de exames de sangue, e, se necessário, outros tipos, como cultura das secreções respiratórias e das lesões cutâneas pré-existentes, entre outros”, expõe o Dr. Álvaro Costa.