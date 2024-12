Secultfor pode ter novo titular indicado por Tiago Santana

Gestor cultural e atual diretor-executivo do Instituto Mirante de Cultura e Arte, João Wilson Damasceno pode ser o novo titular da Secultfor

O gestor cultural e atual diretor-executivo do Instituto Mirante de Cultura e Arte, João Wilson Damasceno, é o principal cotado para novo titular da Secretaria de Cultura de Fortaleza (Secutfor). A informação foi adiantada pelo jornalista do O POVO Carlos Mazza nesta quinta-feira, 12.

Atualmente liderada por Elpídio Nogueira, irmão do prefeito José Sarto (PDT), a Secretaria deve ganhar novo titular a partir do dia 1º de janeiro de 2025, com a posse de Evandro Leitão (PT) na gestão municipal.