Ceará Natal de Luz: confira atrações deste sábado na Praça Portugal

Com atrações diversificadas para toda a família, a ocasião vai destacar shows de artistas locais, e nacionais, sem deixar de fora apresentações de corais e espetáculos teatrais com músicas.

Coralito, também do Grupo Blitz, vem logo depois comandando a parte musical da noite, interpretando clássicos natalinos em versão jazzística, e o Coral M. Dias Branco, com músicas natalinas tradicionais.

Felipe Adjafre e Esther Fontenelle, Octeto Porta Voz e o pernambucano Nando Cordel também compõem a programação musical deste sábado.

Já no domingo é a vez da Banda da Polícia Militar se apresentar no local a partir das 17 horas. O Grupo Blitz retorna ao palco com o espetáculo Doce Natal, que conta a história de Dona Doçura e seus ajudantes. Também são atrações no domingo Leo Lima e Adrianne Moreno, Coral da Fundação Beto Studart e, para encerrar, C. Jota e Banda.