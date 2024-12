Cursos rápidos de moda e gastronomia são oferecidos pelo Senac

Cursos de curta duração de receitas e sobremesas de Natal, além de técnicas de maquiagem e moda, são oferecidos no Senac Aldeota neste fim de semana

Realizadas na sede do Senac Aldeota, localizada na avenida Desembargador Moreira, as oficinas de formação técnica se dividem nas áreas de moda, beleza e gastronomia.

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) está ofertando novos cursos de curta duração com foco nas festividades natalinas neste fim de semana.

Com inscrições no valor de R$ 40, os interessados podem participar das oficinas de “Como montar seu guarda-roupa cápsula” e “Personal Stylist: Monte Looks Criativos”, ministrados por Janaína Ribeiro; “Automaquiagem” e “Técnicas de Design de Sobrancelhas”, por Anderson Firmino.

Na área da culinária, o local oferece os cursos de “Guloseimas à Base de Chocolate para o Natal”, marcado para acontecer na sexta-feira, 13, das 14 às 17 horas; e “Bolo e Sobremesa com Tema Natalino”, realizado no sábado, 14, das 13 às 17 horas.

Ambos cursos serão ministrados por Robério Marques, que irá apresentar receitas novas e clássicos reformulados para o Natal deste ano, tanto para fazer para a família como para comercializar.