Samara Joy, vencedora do Grammy 2023, fará show no Brasil em maio

Samara Joy conquistou os troféus de Artista Revelação e de Melhor Álbum de Jazz no Grammy 2023; cantora fará show no Brasil em maio

Eleita Artista Revelação no Grammy Awards 2023, Samara Joy virá ao Brasil em maio deste ano. A cantora será uma das atrações do C6 Fest, marcado para ocorrer nos dias 19, 20 e 21 de maio, no Parque Ibirapuera, em São Paulo.

Com apenas 23 anos de idade, Samara Joy disputou o título de Revelação no Grammy com Anitta, Omar Apollo, Domi & Jd Beck, Muni Long, Latto, Måneskin, Tobe Nwigwie, Molly Tuttle e Wet Leg. Na cerimônia do último domingo, 5, a cantora conquistou o segundo troféu na categoria Melhor Álbum de Jazz Vocal com o disco “Linger Awhile”.

O festival também anunciou a cantora estadunidense Weyes Blood e o brasileiro Tim Bernardes entre as atrações. O C6 Fest será dividido em três palcos que ocuparão os espaços do Parque Ibirapuera, situado na cidade de São Paulo.

Segundo informações da Folha de S. Paulo, a apresentação de Tim Bernardes será um show inédito que irá homenagear Gal Costa, falecida em novembro de 2022.

Informações sobre valores e vendas dos ingressos para o C6 Fest ainda não foram divulgadas.



