Ator de 'Sex Education' é condenado por 26 crimes sexuais

O ator Alexander Westwood, da série “Sex Education”, foi considerado culpado por 26 crimes sexuais, sendo alguns deles contra crianças e adolescentes durante aulas de teatro que ministrava.

De acordo com informações divulgadas pelos veículos jornalísticos BBC e Independent nesta terça-feira, 10, o julgamento do ator aconteceu na Corte de Wolverhampton, na Inglaterra. A pena, no entanto, será divulgada apenas em 25 de fevereiro de 2025.