III Natal, Música e Fé reúne público para celebrar tradição e esperança

3º Natal Música e Fé aconteceu no Shopping RioMar Fortaleza / Crédito: João Filho Tavares

A terceira edição do “Natal, Música e Fé”, evento natalino realizado pelo O POVO com o RioMar Fortaleza, levou famílias em seus diversos formatos para celebrar a união, paz e esperança na noite deste sábado, na praça de alimentação do shopping, localizado no bairro Papicu. Idealizado pela jornalista, poeta e colunista do O POVO, Lêda Maria, o evento deste ano contou com a participação de grupos de corais de Fortaleza, como o da Universidade Estadual do Ceará (Uece), o "Vozes de Outono" e o "Médicos Pediatras"; junto com a orquestra sinfônica comandada pelo maestro Poty Fontenelle.

"A gente quer ressuscitar a tradição popular, mantendo o clássico musical que percorre o mundo. E também manter o verdadeiro sentido do Natal, que não são os exageros comerciais, mas sim a união. Aqui, hoje, as pessoas se abraçaram sem nunca terem se visto antes", comenta Lêda, afirmando estar realizada com mais uma edição do evento.

Adriana Santos, microempreendedora, estava passeando pelo shopping e, atenta à movimentação, resolveu ficar e apreciar o evento. Para ela, a essência do Natal é a partilha e a comunhão. “Quando eu vejo isso aqui, todas essas pessoas atentas aguardando a celebração, me faz acreditar que o sentido do Natal ainda está vivo no coração das pessoas, mesmo nesses tempos tão difíceis que a gente vive”, relata Adriana. Ainda no início do evento, subiram no palco para o ato ecumênico o pastor Osvaldo Junior, seguido da espírita Caroline Sampaio e do padre Vanderlucio Souza. Cada líder religioso falou brevemente sobre o sentido do Natal, destacando a harmonia e o acolhimento ao próximo durante este período. 3º Natal Música e Fé aconteceu no Shopping RioMar Fortaleza Crédito: João Filho Tavares 3º Natal Música e Fé aconteceu no Shopping RioMar Fortaleza Crédito: João Filho Tavares

Vendedora em uma das lojas do shopping RioMar Fortaleza, Aline Sousa declara ser a segunda edição a qual assiste ao espetáculo natalino. “Coincidentemente, eu sempre estou por aqui quando tem o ‘Natal, Música e Fé’. Já acabou meu expediente, mas eu fiquei só para assistir”, explica. De acordo com ela, não há nada melhor para conectar o público com a festividade do que a música: “A música toca a gente de uma forma muito diferente e única. Eu adoro essas apresentações com orquestra! Então, aqui é um jeito bem acessível de assistir”. A acessibilidade, inclusive, foi pontuada pelo maestro Poty dias antes do evento, que explicou sobre a importância de levar uma apresentação como a do “Natal, Música e Fé” para um estabelecimento comercial na ampliação do contato do público à música erudita.

“Fazer esse evento aberto ao público, para mim, é de uma importância muito grande, afinal é gratuito, aberto para todos. Além disso, no shopping, como é fechado, a gente consegue uma qualidade sonora bem mais fácil”, argumentou o artista ao Vida&Arte anteriormente. O olhar atento de Ana Paula Távora, refletia, a poucos metros do palco, a conexão com o momento. E ela confirma: “Eu adoro esse momento do ano, pois é o período em que acho que todo mundo está num movimento de introspecção e solidariedade, e quando isso vem coroado com música é o ápice.” A música, aliás, está no sangue da cirurgiã-dentista. Filha do pianista cearense Edison Távora (1940-1999), Ana Paula herdou do pai o amor pela primeira arte. Além disso, ela também é irmã de Edson Távora Filho (1969–2021), expoente do jazz e da bossa nova no Ceará. “A música esteve comigo desde o início, então aqui estou em casa!”.