Espetáculo 'Natal, Música e Fé' é apresentado em shopping de Fortaleza

Maestro Poty comanda a orquestra em evento gratuito no shopping RioMar Fortaleza / Crédito: Joao Filho Tavares

Neste sábado, 7, o Shopping RioMar Fortaleza recebe a apresentação “Natal, Música e Fé”, às 19 horas. O evento realizado pelo O POVO está em sua terceira edição e deve acontecer na Praça de Alimentação do estabelecimento. A programação inicia com um culto ecumênico ministrado por um pastor, um sacerdote e um representante do espiritismo. Após a abertura, o momento reúne cerca de 40 artistas de corais fortalezenses. Entre os grupos estão: Vozes de Outono e Universidade Estadual do Ceará (Uece).

Além dos corais, também haverá a participação de uma dupla infantil e um grupo de músicos sob a direção musical do maestro Poty Fontenelle, que soma mais de 30 anos de experiência na área.

“Organização de evento, assim como grandes trabalhos, exige uma equipe altamente disciplinada e qualificada. O POVO coloca, realmente, toda uma equipe bem formada para dar significado a cada uma das versões nas edições”, destaca a comunicadora. Ela ainda ressalta que o evento busca celebrar a paz entre o público presente. Lêda conta que a comemoração tem como princípio driblar o sentido comercial atribuído à data comemorativa. “O evento convida a população a ficar unida em torno de uma festa profundamente religiosa e sair desta preocupação com consumismo ou decoração exagerada. Buscamos resgatar a mensagem de paz na terra aos homens de boa vontade”, argumenta a organizadora.

Lêda explica a proposta do evento: “Nesta noite, ficar ali sem conflitos, harmonizando os seus interesses de poder ouvir, cantar e alcançar a comunicação da paz, libertando-se por momentos de tensões e a florando na alegria e no equilíbrio interior”. Canções tradicionais marcam 3ª edição do "Natal, Música e Fé" Para o repertório da noite, foram selecionadas canções tradicionais do período natalino. Entre as músicas previstas para fortalecer a proposta do evento, estão os títulos “Adeste Fideles”; “Gloria in Excelsis Deo”; “Aleluia” e “White Christmas”. “O repertório é uma conjunção que a gente faz de uma miscelânea musical, então nós vamos ter música erudita, música de Beethoven, mas também teremos música do pastoril cearense. A gente faz também música do Natal brasileiro e nordestino”, explica o maestro sobre o evento.

De acordo com Poty Fontenelle, a ideia da organizadora é de introduzir a cultura nordestina em uma diversidade artística e apresentar o protagonismo do Estado. “Isso é muito legal porque a gente faz um equilíbrio e uma aquarela musical, com músicas que trazem uma boa mensagem”, opina. O músico também destaca que a rotina de ensaios se torna intensa nessa época do ano, mas o fato de haver um repertório preparado contribui no processo, que é realizado separadamente por cada artista participante.