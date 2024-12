Modo mineiro de fazer queijo vira patrimônio da humanidade

Tradição com mais de 300 anos , o preparo da iguaria é feito com leite cru e de forma totalmente manual . O não uso de processos mecânicos é uma maneira de preservar o sabor de produção, que é uma importante atividade econômica para a agricultura familiar em várias regiões de Minas Gerais .

A partir de um requerimento da Associação Mineira de Produtores de Queijo Artesanal (Amiqueijo), o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) apresentou a candidatura para a Unesco em março de 2023.

Queijo Minas Artesanal é o primeiro alimento brasileiro na lista da Unesco

Na lista da organização, o Brasil já tinha seis patrimônios culturais, mas o Queijo Minas Artesanal é o primeiro alimento.

Após o encontro da Unesco em Assunção, no Paraguai, que definiu a concessão do título, o presidente do Iphan, Leandro Grass, publicou um vídeo em seu perfil do Instagram celebrando a conquista.