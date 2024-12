Morre Angel Vianna, bailarina e coreógrafa mineira, aos 96 anos

Importante nome para a dança no Brasil, bailarina e professora mineira Angel Vianna morreu aos 96 anos / Crédito: André Seiti/Divulgação

Morreu aos 96 anos a bailarina, professora, coreógrafa e pesquisadora mineira Angel Vianna. A profissional era considerada referência para a dança no Brasil. A informação da morte foi publicada pela Faculdade de Dança Angel Vianna (FAV) no domingo, 1º. “Com imenso pesar comunicamos o falecimento da nossa querida mestra Angel Vianna. Com serenidade ela nos deixou repletos da sua luz e sabedoria. Para sempre Angel!”, comunicou a faculdade em seu perfil no Instagram. A causa da morte não foi divulgada.

Ainda conforme a postagem, a família realizou no domingo, 1º, uma cerimônia íntima em São Paulo. O perfil afirmou que em breve serão divulgadas informações sobre a missa de 7º dia, que será realizada no Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte.

Morre Angel Vianna: Pioneira na noção de expressão corporal na dança Nascida em Belo Horizonte (MG) em 1928, Angel Vianna ficou conhecida também pelo pioneirismo em relacionar dança e reeducação do movimento. Ela foi precursora das noções de consciência e expressão corporal no Brasil. Leia também | Jovens da Taíba têm formação em audiovisual e teatro A bailarina iniciou sua trajetória profissional ao entrar com 20 anos no Ballet de Minas Gerais (BMG), primeira escola de balé da capital mineira. Ao longo de sua trajetória, praticou a interseção entre as artes e o corpo.

Aos 17 anos, por exemplo, começou a estudar piano, e em 1952 fez o curso de Artes Visuais na Escola de Belas Artes da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG). Ainda estudante, foi premiada no 1º Festival Universitário de Arte com a escultura Pé de Bailarina (1952). Morre Angel Vianna: parceria com Klauss Viana Angel Vianna iniciou seu trabalho pedagógico com a dança ao fundar com seu marido Klauss Viana a Escola de Dança Klauss Viana. Ela também criou o Balé Klauss Vianna, onde era solista em peças coreografadas pelo próprio Klauss. Estavam sempre “em busca de um novo balé com características brasileiras. O casal se mudou para a Bahia em 1964 para implementar a dança clássica no curso de Graduação em Dança da Universidade Federal da Bahia (UFBA), primeiro curso de nível superior em Dança no Brasil.

No ano seguinte, foram para o Rio de Janeiro para trabalhar na televisão e na escola da bailarina Tatiana Leskova, onde Angel ensinou dança e expressão corporal para jovens e adultos. Entre os feitos da bailarina estão as criações do Grupo Teatro do Movimento, do Centro de Pesquisa Corporal Arte e Educação, do Centro de Estudo do Movimento e Artes - Espaço Novo (que mais tarde se tornaria a Escola Angel Vianna) e o Núcleo Coreográfico Teatro do Movimento.