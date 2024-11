Jovens da Taíba têm formação em audiovisual e teatro

Na praia da Taíba, no município de São Gonçalo do Amarante, 45 jovens, entre 15 e 29 anos de idade, participam de ações gratuitas e atividades de formação em teatro, artes visuais e de audiovisual.

O momento faz parte do projeto aBarca, promovido pela Escola Porto Iracema das Artes, em parceria com o Conselho Comunitário da Taíba (CCT), no qual são realizados cursos artísticos que estejam envolvidos na cultura local e na preservação da memória da cidade.