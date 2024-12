Espetáculo em Fortaleza discute papel social dos artistas

Espetáculo "Ensine-me a Fazer Arte" é apresentado no Teatro Dragão do Mar nos dias 7 e 8 de dezembro

Desenvolvida pela artista Tania Alice durante dois anos ao longo de passagens em diferentes regiões do mundo, a peça é oriunda do teatro participativo e se origina de uma constante de experiências acumuladas nesses locais visitados.

O espetáculo “Ensine-me a fazer arte” chega neste final de semana ao Teatro Dragão do Mar, com sessões nos dias 7 e 8 de dezembro, às 20 horas. A montagem reflete sobre a seguinte pergunta: “O que o artista pode ou deve fazer hoje?” .

As respostas sobre os direitos e deveres dos artistas foram coletadas por Tania e são interpretadas cenicamente. Os ingressos estão disponíveis por R$ 5 (meia) e R$ 10 (inteira) no Sympla e na bilheteria do teatro.

A produção teatral foi desenvolvida durante uma residência artística na Bélgica e estreou na cidade de Marselha, na França, em 2018. Desde então, foi apresentada em cidades como Rio de Janeiro, Curitiba e Porto Alegre.



“Ensine-me a fazer arte”