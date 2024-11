Escola de música promove recitais no Teatro Celina Queiroz

Neste sábado, 30, a escola cearense GLB Music promove duas apresentações musicais no Teatro Celina Queiroz. Com atividades de formação musical abertas para crianças e idosos, a instituição finaliza as ações de 2024 com dois recitais realizados por seus alunos.

A partir das 17 horas, o palco do teatro localizado no bairro Edson Queiroz recebe o recital “Sinfonia dos Bichos”. Explorando sons da natureza e inspirado no reino animal, a apresentação é voltada para crianças de 4 meses a 6 anos de idade.