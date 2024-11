Peça sobre ativistas cearenses é apresentada na Praça do Ferreira

Peça sobre ativismo de pescadores cearenses durante o governo de Getúlio Vargas será apresentado na Praça do Ferreira

A Praça do Ferreira receberá a peça “A Brava Jornada”, performada pelos grupos No Barraco Da Constância Tem! e Grupo Lindo, neste sábado, 30. A apresentação é gratuita e acontece em frente ao Cineteatro São Luiz, no Centro.

A montagem resgata a história de quatro pescadores cearenses que viajaram até o Rio de Janeiro, durante o governo de Getúlio Vargas, em 1941, para exigir a inclusão de sua classe na reforma trabalhista do Estado Novo.