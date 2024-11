Dia Nacional do Samba: veja programação musical em Fortaleza

Em celebração ao Dia Nacional do Samba, confira locais para curtir o ritmo em Fortaleza este fim de semana / Crédito: AURÉLIO ALVES

O samba, um dos ritmos brasileiros mais marcantes e conhecidos, tem uma data especial no calendário, selecionada para sua celebração: 2 de dezembro, próxima segunda-feira, estabelecida como Dia Nacional do Samba. A data, que não tem uma explicação definida para sua escolha, é comemorada em algumas cidades com programações especiais, como o Rio de Janeiro. A cidade carioca este ano, por exemplo, terá três dias de desfiles na Cidade do Samba e shows de artistas, como Jorge Aragão.

Em Fortaleza, o ritmo pode ser aproveitado em alguns bares e restaurantes durante o fim de semana, que incluirão apresentações de samba na programação. O Vida&Arte separou uma lista com alguns dos locais que terão programação disponível: Mercado AlimentaCE

O Mercado AlimentaCE está promovendo neste domingo, 1º, uma nova edição do Festival de Cerveja Cearense. Além do foco nas cervejarias do Estado, o evento também terá uma roda de samba com os músicos Dipas, Marilene Sales, Samya Kassia, Theresa Rachel e Mulher Barbada. A programação musical foi montada em celebração ao Dia Nacional do Samba. Quando: domingo, 1º de dezembro, das 10hs às 16 horas

domingo, 1º de dezembro, das 10hs às 16 horas Onde: Mercado AlimentaCE, no Complexo Cultural Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Mercado AlimentaCE, no Complexo Cultural Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro) Mais informações: Instagram

Instagram Gratuito Abaeté Boteco A comemoração é dupla neste domingo, 1º, no Abaeté Boteco. O estabelecimento está festejando neste fim de semana 9 anos de funcionamento e, para completar a festa, também incluiu a celebração do Dia Nacional do Samba.

O boteco abrirá às 12 horas, com a primeira apresentação começando partir das 13 horas. A segunda, uma roda de samba, está prevista para começar às 16h30min. É possível fazer reservas para o dia. Quando: domingo, 1º de dezembro, a partir das 12 horas

domingo, 1º de dezembro, a partir das 12 horas Onde: Abaeté Boteco (rua Barão de Aracati, 2899 - Joaquim Távora)

Abaeté Boteco (rua Barão de Aracati, 2899 - Joaquim Távora) Quanto: R$ 20

R$ 20 Mais informações: (85) 99788-7396 Teresa e Jorge No Teresa e Jorge, o samba dura o fim de semana todo. Começando já nesta sexta-feira, 29, a partir das 19 horas, o restaurante traz o ritmo com Edylane Oliveira. No sábado, a festa começa às 16 horas com apresentação do grupo Capital do Samba. Para fechar a programação, o domingo, 1º de dezembro, vem com apresentações do grupo Samba pra Jorge de Cris Malagueta e Márcio Vianna. A entrada é gratuita, mas o restaurante cobra couvert artístico.