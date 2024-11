Música instrumental é destaque em festival cearense; veja agenda

A terceira edição do Festival Internacional de Música Instrumental Mansueto Barbosa do Ceará (FIMI) leva a Fortaleza ações e atividades que dão destaque ao gênero musical.

Marcado para acontecer na sexta-feira, 29, a instituição localizada na Barra do Ceará recebe duas oficinas de música instrumental com a participação de nomes relevantes no meio artístico.

Já das 15 horas às 17 horas, Armandinho Macêdo, Marco Lobo e Yacoce Simões compartilham suas experiências e conhecimentos no workshop sobre Música Instrumental Brasileira . Os interessados em participar das oficinas podem realizar inscrição via formulário on-line .

As apresentações musicais acontecem no sábado, 30, e domingo, 1º, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Com entrada gratuita, o momento terá shows de Theresa Rachel, Rebeca Câmara, Mimi Rocha, Leila Pinheiro, Roberto Menescal e outros nomes conhecidos no estilo.

Workshops do 3º Festival Internacional de Música Instrumental Mansueto Barbosa do Ceará (FIMI):

Onde: Casa de Vovó Dedé (rua Jerônimo de Albuquerque, 445 - Barra do Ceará)



Sexta-feira, 29 de novembro

10 horas às 12 horas : Workshop de Choro



15 horas às 17 horas : Workshop de Música Instrumental Brasileira



Veja programação de apresentações do 3º Festival Internacional de Música Instrumental Mansueto Barbosa do Ceará (FIMI):

Onde: Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)



Sábado, 30 de novembro

19 horas : Samuel Rocha apresenta “Bordando o 7”



20 horas : Theresa Rachel & Rebeca Câmara part. Brenna Freire em "Compositoras Brasileiras"



: Theresa Rachel & Rebeca Câmara part. Brenna Freire em “Compositoras Brasileiras” 21 horas: “Retocando Gil e Caetano” com Armandinho Macêdo, Marco Lobo e Yacoce Simões

Domingo, 1º de dezembro