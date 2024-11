Escola de dança apresenta espetáculo inspirado em 'Mamma Mia'

Escola de dança de Fortaleza apresenta espetáculo inspirado em "Mamma Mia", com hits do Abba

Inspirado no clássico da Broadway “Mamma Mia” e na adaptação para o cinema protagonizada por Meryl Streep , a montagem reúne 120 bailarinos no palco ao som dos hits do Abba.

A obra segue o mesmo roteiro do musical: Donna, proprietária de uma pousada na Grécia, está organizando o casamento da filha Sofia com a ajuda de suas melhores amigas.

A empreendedora nem imagina que Sofia convida secretamente três homens do seu passado para descobrir quem deles é seu verdadeiro pai. Logo, Sam Carmichael, Harry Bright e Bill Anderson vão até a ilha Kalokairi esperando reencontrar Donna.

Com ingressos no valor de R$ 80, os interessados podem comprar antecipadamente na sede da Academia Tereza Passos, no bairro Meireles, das 15 às 19 horas; e na Duetos Escola de Música do Shopping Riomar, das 10 às 22 horas.